МВД ЛНР сообщило об отступлении ВСУ от курорта "Голубые озера" к Славянску

Украинские войска отступают в направлении Славянска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под натиском союзных сил отступили от курорта "Голубые Озера", расположенного рядом с Красным Лиманом.

Об этом сообщил помощник главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в понедельник, 11 июля 2022 года.

"Под натиском союзных сил Вооруженные силы Украины вынуждены отступать по направлению к Славянску", - написал Виталий Киселев в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Росси, а также силы Донецкой и Луганской народных республик освободили село Богородичное, расположенное в ДНР.

Напомним, по словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, союзные силы также взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье.