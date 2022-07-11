МВД ЛНР сообщило об отступлении ВСУ от курорта "Голубые озера" к Славянску

Украинские войска отступают в направлении Славянска
Фото: REUTERS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) под натиском союзных сил отступили от курорта "Голубые Озера", расположенного рядом с Красным Лиманом.
Об этом сообщил помощник главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в понедельник, 11 июля 2022 года.
"Под натиском союзных сил Вооруженные силы Украины вынуждены отступать по направлению к Славянску", - написал Виталий Киселев в своем телеграм-канале.
Как ранее писал сайт kp.ru, Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Росси, а также силы Донецкой и Луганской народных республик освободили село Богородичное, расположенное в ДНР.
Напомним, по словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, союзные силы также взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье.