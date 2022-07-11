Житель Польши задержан за призывы к убийству президента Дуды и премьер-министра Моравецкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Польши был задержан за призывы к убийству президента республики Анджея Дуды, а также премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Как передает Польское телевидение, сотрудники Агентство внутренней безопасности (ABW) задержали мужчину в Белхатове, Лодзинское воеводство, который призывал к убийству президента, премьер-министра, а также полицейских. Отмечается, что задержанного звали мужчину Петр, а фамилия по польским законам не называется.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, задержанный мужчина опубликовал в соцсети, «оскорбительные и вульгарные заявления», которые содержали «ложные посылы» в отношении главы государства, а «своей деятельностью в социальных сетях он призывал к убийству президента и премьер-министра Польши, а также сотрудников полиции».

Сообщается, что прокуратура страны предъявила задержанному обвинения по статье о «публичном одобрении убийства», «оскорблении президента Польши», а также «призывам к убийству президента, действующего председателя совета министров и сотрудников полиции».

Отмечается, что мужчина не признал предъявленных ему обвинений, заявляя, что высказывания отражали только его взгляды, и никого не оскорбляли. Петр арестован на три месяца.