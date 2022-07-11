Глава МИД Британии заявили, что в случае избрания премьером намерена обеспечить «проигрыш» России в спецоперации Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая накануне выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра, заявила, что, что в случае победы намерена обеспечить поражение Москве в специальной военной операции на Украине.

Как заявила глава внешнеполитического ведомства в статье для издания Telegraph, на посту главы правительства она планирует «сразу взяться за дело», чтобы восстановить экономику Великобритании и обеспечить «проигрыш» России на Украине.

Напомним, в минувший четверг, 7 июля, Борис Джонсон сообщил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Незадолго до этого появились данные, согласно которым число политиков, покинувших британский кабмин на фоне правительственного кризиса, возросло до 50 за последние два дня.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 8 мая, официально о своем выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании объявил экс-министр финансов Риши Сунак. Позже о своих планах включить в борьбу за пост главы британского правительства сообщили бывший глава Минздрава Саджид Джавид и экс-глава МИД Джереми Хант, а ттакже младший министр по торговой политике Великобритании и бывший глава Министерства обороны Пенни Мордонт.