Алиханов предложил жесткий ответ на блокаду Калининграда

Антон Алиханов Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Калининградской области предложил России жестко ответить Литве на "блокаду" региона, запретив движение товаров между Прибалтикой и РФ. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале в понедельник, 11 июля 2022 года.

"В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)", - написал Алиханов.

Глава региона выразил уверенность, что данная мера положительно скажется на работе калининградских портов, которые пострадали от антироссийских санкций. По его словам, морской прейскурант при этом должен быть на уровне железнодорожного.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 июля 2022 года Литва приняла решение о расширении ограничений на транзит грузов в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Европейского союза. Новые ограничительные меры были введены в отношении алкоголя, а также промышленных химикатов, сделанных на основе спирта, древесины и цемента.