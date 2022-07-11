Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры в понедельник, 11 июля 2022 года.

Как сообщает белорусский телеграм-канал "Пул Первого", в числе обсуждаемых вопросов значилась специальная военная операция на Украине, транзит товаров в Калининградскую область, поставки российских энергоносителей в страны Евросоюза, а также вопросы совместной обороны России и Белоруссии.

Кроме того обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве и строительство порта в Белоруссии. Других подробностей диалога не приводится.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин выразил уверенность, что западные санкции ускорят объединение России и Белоруссии. Соответствующее заявление президент сделал на 9-м Форуме регионов РФ и республики Беларусь. Также российский лидер рассказал, как давление извне повлияло на строительство Союзного государства.