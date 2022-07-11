Алиханов опроверг расширение ограничений на транзит грузов в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва не принимала решение о расширении ограничений на транзит грузов в Калининградскую область. Такое заявление сделал губернатор региона Антон Алиханов, опровергая появившуюся накануне информацию о расширении санкционного списка.

Как писал сайт kp.ru, ранее Reuters заявил о расширении Литвой ввести новые ограничения на транзит грузов в Калининград. По данным издания, новые ограничительные меры были введены в отношении алкоголя, а также промышленных химикатов на основе древесины, спирта и цемента.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», - написал глава Калининградской области в своем Telegram-канале, выразив надежду, что усилия Министерства иностранных дел РФ по решению этого вопроса дадут свой результат.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва заявили о решении проблемы с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время, отметив, также что Россия продолжает диалог по данному вопросу.