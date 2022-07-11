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В мире11 июля 2022 9:19

Додон призвал к свержению действующей власти Молдавии

По словам экс-президента, руководство страны некомпетентно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Додон призвал к свержению действующей власти Молдавии

Додон призвал к свержению действующей власти Молдавии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал свергнуть власть в республике в лице правящей партии «Действие и солидарность» для проведения досрочных выборов, указав на то, что руководство страны некомпетентно.

«Ровно год назад граждане Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории Республики Молдова - за партию "Действие и солидарность". Власть партии "Действие и солидарность" не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов», - говорится в заявлении экс-главы государства, который считает, что в таком случае будет возможно возвращение «к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию» страны.

Как считает Додон, за год нахождения у власти правящая партия не продемонстрировала ни единого важного положительного достижения, указав на рост инфляции, обесценивании зарплаты и пенсии, а также заявив об уничтожении сельского хозяйства и предпринимательства. По его словам, на правящую партию влияют внешние политические факторы, которые обременяют страну кредитами на сотни миллионов.