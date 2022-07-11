Захарова сравнила экс-президента Польши Валенса с Чикатило Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президента Польши Леха Валенса, награжденного в 1983 году Нобелевской премией, с советским маньяком Чикатило. Таким образом дипломат прокомментировала заявления экс-главы польского государства о том, что население России необходимо «расчленить».

Захарова решила провести параллель между серийным убийцей и экс-президентом Польши. «Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше"», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале

Ранее Валенса выступил с предложение сократить численность населения России в два раза, заявив о том, что «укротить» Москву можно только двумя способами. По его словам, первым способом может стать государственный переворот с полной сменой власти, а вторым - сокращение населения до 50 млн человек. На данный момент в стране проживает примерно 144 млн человек.