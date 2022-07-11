Минобороны России заявило о значительных потерях ВСУ на всех направлениях Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут значительные потери на всех направлениях, заявляет Министерство обороны России.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время критическое положение наблюдается в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Она, по данным ведомств, потеряла за время боевых действий более 70% личного состава. В российском оборонном ведомстве заявили, что командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении за последние сутки пункта управления 58-ой мотопехотной бригады в районе Артемовска Донецкой народной республики, живой силы и военной техники ВСУ в 10-ти районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова и склада вооружения с иностранными противотанковыми ракетными комплексами.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 5 469 человек.