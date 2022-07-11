Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги в связи с ограничением калининградского транзита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора в понедельник, 11 июля, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сделав особый акцент на ситуации в связи с введенными Литвой ограничительных мер на транзит грузов в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги», - говорится в заявлении Кремля.

Отмечается, что главы государств подтвердили «обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва заявили о решении проблемы с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время, указав на то, также что Москва продолжает диалог по данному вопросу.