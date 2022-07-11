Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе

В ДНР учрежден День памяти детей-жертв войны в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лидер Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об учреждении Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы республики.

Согласно тексту указа, памятная дата назначена на 27 июля. Документ вступил в силу со дня его публикации.

Напомним, несколько дней назад при одном из ударов украинских боевиков погибла десятилетняя девочка, а общее число погибших детей от действий Украины в республиках Донбасса превысило 150 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, за последние дни, в Донецке и пригородах украинские артиллеристы убили 5 детей. Все - младше десяти лет. Убивали их во дворах и на игровых площадках. При этом многие артиллерийские системы, убивающие мирных людей в Донецке, сделаны в современной Германии.

Подробнее о детях Донбасса, которые погибли от действий украинских боевиков, читайте в спецпроекте "Комсомольской правды" "Посвящение Ангелам".