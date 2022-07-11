Зеленский поручил проработать введение обязательного экзамена для получения украинского гражданства Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру республики Денису Шмыгалю проработать вопрос введения экзамена для получения украинского гражданства.

Как сообщается на сайте офиса главы украинского государства, поручение дано в качестве ответа на петицию о введении экзамена – ее поддержали более 25 тысяч человек. Инициатор петиции Виталий Капустян считает, что в обязательный экзамен для получения гражданства должны быть включены тесты на знание украинского языка, истории Украины и конституции страны.

Как писал сайт Kp.ru, власти Украины с 1 июля ввели визовый режим с Россией. Теперь граждане РФ могут оформить украинские визы в специальных визовых центрах VFS Global, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом наличие визы не гарантирует, что человек попадет на Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники погранслужбы Незалежной.