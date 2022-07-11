Суд заменил решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума на штраф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Краснодарский краевой суд в ходе заседания в понедельник, 11 июля, изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщил судья краевого суда.

В минувший вторник, 5 июля, Суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность нефтяной компании на 30 суток. Такое решение было принято после обнаружения документарных экологических нарушений. КТК были выданы предписание об устранении нарушений до 30 ноября текущего года. Консорциум в свою очередь направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, указав на то, что приостановка деятельности может вызвать необратимые последствия для производства.

«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей», - сообщил судья.

Сообщается, что на данный момент компания работает над устранением нарушений, выявленных в ходе проверки Ространснадзором.