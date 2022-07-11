Губернатор Александр Моор: Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» впервые пройдет за Уралом

Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса, в котором примут участие 86 лучших педагогов страны, состоится в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко в Тюмени. В рамках первого тура в тюменской гимназии № 16 с 22 по 27 сентября пройдут конкурсные испытания «Урок» и «Воспитательное событие». Участников второго тура ждут конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года», которые состоятся в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 29 и 30 сентября.

Информационно-образовательные мероприятия в рамках заключительного этапа конкурса проведут его учредители – Министерство просвещения РФ, профсоюз работников народного образования и науки, «Учительская газета». В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева с финалистами конкурса встретится председатель жюри второго тура, президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина.

Участники, члены жюри и гости конкурса посетят образовательные организации Тюмени, увидят спектакль Тюменского драматического театра, побывают на экскурсии в Тобольске.

Имена пяти призеров заключительного этапа конкурса назовут на торжественной церемонии в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко 1 октября.

Напомним, право принять заключительный этап конкурса Тюменская область получила в 2021 году, когда учителем года России стала преподаватель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева.

«Заключительный этап конкурса впервые проходит за Уралом. Поставил коллегам задачу: все мероприятия в рамках конкурса должны пройти комфортно и безопасно. Важно также познакомить гостей с культурой, традициями и богатейшей историей нашего региона», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюменской области трудятся почти 11 тысяч школьных учителей и более 1 тысячи 400 педагогов дополнительного образования. По мнению губернатора, проведение в Тюмени заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» станет важным стимулом для их профессионального роста.