Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как стабильную

Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России оценивается как стабильная, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 11 июля 2022 года.

По его словам, на фоне роста числа инфицированных в целом ряде стран россиянам рекомендуется пройти вакцинацию (ревакцинацию). Особенно это касается пожилых граждан.

"Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет", - подчеркнул Мурашко.

Как ранее писал сайт kp.ru, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля текущего года.

Напомним, министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину против коронавируса "Салнавак", разработанную компанией "Генериум".

Как следует из информации, размещенной на сайте в Госреестра лекарственных средств, препарат будет выпускаться в виде назального спрея. Это комбинированная векторная вакцина, состоящая из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Вакцинация "Салнаваком" проводится в два этапа с интервалом в три недели.