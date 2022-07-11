Три человека погибли при обстреле украинскими войсками Степано-Крынки в ДНР. Фото: ТАСС

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в понедельник, 11 июля, сообщило о гибели трех человек из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также сообщается о 39 пострадавших.

«Отметим, что все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации "Молодая Республика" и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению», - говорится в заявлении представительства, где уточнили, что погибли трое мужчин, а по четырем людям ведутся поисковые работы.

Представительство ДНР заявило, что украинские войска выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Степано-Крынка днем ранее, 10 июля.

Напомним, в воскресенье, 10 июля, представительство ДНР также заявило, что украинские военные с раннего утра обстреляли шесть районов в Донецке, выпустив несколько снарядов калибром 155 миллиметров.