В Еврокомиссии заявили, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает антироссийских санкций Евросоюза, так как они не распространяются на оборудование для транзита газа, заявил официальный представитель Еврокомисии Тим Макфи.

«Возврат Канадой турбины не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», – сказал дипломат на брифинге.

Как отметил Макфи, ситуация с прекращением поставок газа по «Северному потоку» очень серьезная. По его словам, ЕК надеется на возобновление поставок голубого топлива после технических работ.

Напомним, Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток». По предварительным данным, турбина будет отправлена в ФРГ, а германские власти передадут ее российской компании «Газпром». Такая схема может быть использована для того, чтобы Канада и Германия получили возможность формально избежать нарушения собственных антироссийских санкций, уточнил собеседник агентства.

Как писал сайт kp.ru, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.