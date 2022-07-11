Продукция Siemens, BMW и Lego вошла в перечень товаров для параллельного импорта в России

Продукция Siemens, BMW и Lego вошла в перечень для параллельного импорта в России Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило изменения в списке товаров для параллельного импорта, дополнив его продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«России, изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной продукции, а также другой продукции. В министерстве также сообщили, что в период с 7 по 31 мая текущего года в Россию по параллельному импорту ввезли свыше 130 тысяч товаров более чем на 1,8 млрд долларов.

«В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции», - говорится в заявлении.