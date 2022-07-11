"Газпром" на треть сократил поставки газа итальянской Eni

"Газпром" сократил поставки газа в Италию Фото: REUTERS

Российский холдинг "Газпром" сократил поставки газа итальянской энергетической компании Eni практически на треть. Об этом говорится в сообщении предприятия из Италии.

Как следует из его текста, их России пришло уведомление, что прокачка уменьшится на 11 млн кубометров – с 32 млн до 21 млн.

Итальянская компания уточнила, что будет уведомлять о всех значительных изменениях в объемах поставок.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" уведомил Eni об ограничении поставок газа. Об этом рассказал представитель итальянской корпорации. Российский холдинг сообщил об ограниченном сокращении поставок газа примерно на 15%. Причины такого решения не раскрываются.

Напомним, "Газпром" приостановил прокачку газа через "Северный поток" утром в понедельник, 11 июля 2022 года. Приостановка работы связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 10 дней – до 21 июля 2022 года.