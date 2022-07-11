Швейцария заблокировала российские активы на 6,8 миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии заблокировали российские активы на 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов). Об этом сообщает Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO).

«По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости», – сказано на сайте Госсекретариата.

Напомним, в апреле Швейцария ввела новые санкционные ограничения в отношении Москвы, среди которых запрет на импорт угля, а также эмбарго на поставки товаров, которые представляют важный источник дохода для России.

Как писал сайт kp.ru, в июне власти Швейцарии поддержали шестой пакет санкций Евросоюза против России и Белоруссии. В частности, Берн запретил въезд в страну для 100 физлиц из РФ и Белоруссии, среди них высокопоставленные военные, политики и предприниматели.