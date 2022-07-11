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Политика11 июля 2022 11:28

Швейцария заблокировала российские активы на 6,8 миллиарда долларов

Кроме того, были заморожены 15 объектов недвижимости
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Швейцария заблокировала российские активы на 6,8 миллиарда долларов

Швейцария заблокировала российские активы на 6,8 миллиарда долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии заблокировали российские активы на 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов). Об этом сообщает Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO).

«По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости», – сказано на сайте Госсекретариата.

Напомним, в апреле Швейцария ввела новые санкционные ограничения в отношении Москвы, среди которых запрет на импорт угля, а также эмбарго на поставки товаров, которые представляют важный источник дохода для России.

Как писал сайт kp.ru, в июне власти Швейцарии поддержали шестой пакет санкций Евросоюза против России и Белоруссии. В частности, Берн запретил въезд в страну для 100 физлиц из РФ и Белоруссии, среди них высокопоставленные военные, политики и предприниматели.