Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1980-х годов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость товаров и услуг в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,3%, что стало самым высоким показателем с 1988 года. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило Центральное статистическое бюро (SSB) королевства.

По словам представителя SSB Эспен Кристиансен, стоимость продовольствия в стране в июне этого года достигла «необычно высокого уровня», чему в первую очередь способствовал рост цен на продукты питания и топливо. Так, стоимость продуктов выросла на 2% только за последний месяц.

Согласно статистическим данным, в мае и июне этого года рост цен составил 0,9%. «Это небывалый рост. Подобные показатели были зафиксированы в 1980-х годах», - отметил представитель SSB, уточнив, что ранее общий рост цен сдерживала поддержка энергетической отрасли, а без этого цены могли вырасти на 8,2%.

Напомним, накануне Евростат сообщил о рекордной инфляции в еврозоне, которая была отмечена в июне этого года в 19 странах, составив 8,6% против 8,1% в мае. Как сообщило статистическое агентство, инфляционный рекорд приходится на страны Балтии.