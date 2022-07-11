Тюменская область увеличила производство продуктов

Тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания. К примеру, за пять месяцев в регионе произведено почти 13 тысяч тонн мяса, примерно на 5% больше, чем в прошлом году за это же время. Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей.

«Этому способствуют региональные и федеральные меры господдержки. Например, хлебопекарным предприятиям компенсируем часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидии мы увеличили с двух до двух с половиной тысяч рублей за тонну продукции», - сообщил в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Важное условие: предприятия, которые получили компенсацию, должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам. Таким образом, благодаря поддержке региона выигрывают и предприниматели, и потребители.

Отметим, несколько дней назад Александр Моор отчитался на заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО о социально-экономическом развитии Тюменской области за пять месяцев.

«В целом строительные компании адаптировались к работе в условиях внешнего санкционного давления. Задел строящегося жилья имеется. Риски приостановки жилищного строительства и, соответственно, невыполнения плана ввода отсутствуют», — добавил губернатор.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил позитивную динамику налоговых поступлений. По его словам, доходы бюджетов позволяют осуществлять полномочия регионов и муниципальных образований в полном объеме. Вместе с тем рост величины прожиточного минимума, МРОТ на десять процентов и инфляционные процессы неизбежно приведут к повышению расходов бюджетов.