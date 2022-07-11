Bloomberg ожидает, что страны Африки будут препятствовать росту поставок местного газа в Евросоюз

Страны Африки могут препятствовать желанию Европы получить больше газа с этого континента Фото: REUTERS

Страны Африки могут не поддержать желание Европейского союза нарастить поставки газа из этого континента. Соответствующий прогноз приводит агентство Bloomberg.

"Африканские лидеры, с одной стороны, жаждут миллионных доходов от сделок по газу, с другой - называют внезапный интерес к их ресурсам двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом", - пишет издание.

В частности, многие в Африке возмущены тем фактом, что Евросоюз длительное время выступал против использования газа как "грязного" вида топлива, тем самым задерживая поступление электричества в дома миллионов африканцев. Теперь же ЕС призывает нарастить поставки этого топлива.

В качестве еще одного аргумента приводится позиция европейских лидеров, которые не желают финансировать строительство трубопроводов и не выполняют обещания в части экономической помощи в развитии "зеленых" проектов.

В то время как Европа желает больше газа, африканцы пользуются для отопления керосином и дизельным топливом, приобретенным на черном рынке, констатировало агентство.

Как ранее писал сайт kp.ru, иностранные журналисты выразили мнение, что страны Африки недовольны Западом, обвиняя его в развязывании продовольственного кризиса.

Так, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что африканские страны разгневаны западной политикой и не доверяют ей. Пока Европа и Соединенные Штаты обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие африканские страны возлагают ответственность за происходящее на западные санкционные ограничения.