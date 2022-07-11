Джонсон прокомментировал борьбу за пост премьера Британии

Джонсон заявил, что не будет никого поддерживать в борьбе за пост премьера Британии Фото: REUTERS

Борис Джонсон, который накануне объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании, прокомментировал развернувшуюся борьбу за пост главы британского правительства, отметив, что не намерен поддерживать ни одного кандидата, поскольку «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы».

«Идет борьба... Знаете, я бы не хотел подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку», - приводит телеканал Sky News слова политика.

Напомним, в минувший четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Согласно данным, которые появились в тот день, число политиков, покинувших британский кабмин на фоне правительственного кризиса, увеличилось до 50 за последние два дня.

Как писал сайт kp.ru, ранее официально о своем выдвижении на пост премьер-министра Великобритании объявил бывший финансов Риши Сунак. Позже о таких планах заявили бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-глава МИД Джереми Хант, младший министр по торговой политике Великобритании и бывший глава Министерства обороны Пенни Мордонт, а также Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.