Еврокомиссия запустила хаб для борьбы с контрабандой оружия и мигрантов с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия сообщила о запуске хаба, который займется борьбой с контрабандой оружия и мигрантов с территории Украины в Европейский союз через Молдавию. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон.

«Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечения безопасности в Молдавии… мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия, контрабанды мигрантов, нелегального трафика людей, а также кибергугроз и контрабанды наркотиков», - заявила она, отметив, что ключевыми агентствами станут Frontex и Europol.

Йохансон уточнила, что в данном случае речь идет о ситуации, когда преступные группировки пользуются украинским кризисом, «хрупкой ситуацией в этой стране в своих интересах». Еврокомиссар заявила, что уже 12 стран-членов Европейского союза сообщили о своем желании участвовать в этом хабе, а четыре страны приняли решении дополнительно направить своих экспертов в Молдавию.

Сообщается, что помимо Еврокомиссии, Молдавии, Frontex и Europol, в проекте будут также принимать участие эксперты по незаконному обороту огнестрельного оружия из Германии, Франции Нидерландов, Испании, Румынии и Словакии.