Депутат Госдумы Морозов призвал прекратить поставки электроэнергии в Литву Фото: Shutterstock

Россия должна прекратить действие контрактов на поставки электроэнергии в Литву, считает депутат Государственной думы Олег Морозов.

«Нужен полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекращение контрактов по поставкам нашей продукции, включая электроэнергию», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, должны быть введены все возможные экономические ограничения против Литвы, то есть литовский транзит для европейских товаров, понижение уровня дипотношений и запрет приграничной торговли.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва заявила о решении проблемы с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время, указав на то, также что Москва продолжает диалог по данному вопросу.

Как писал сайт kp.ru, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил жестко ответить Литве на блокаду региона, запретив движение товаров между Прибалтикой и Россией.