Спикер парламента Шри-Ланки заявил, что президент находится "в соседней стране" Фото: REUTERS

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и вернется в Коломбо к среде, 13 июля. Об этом сообщил спикер ланкийского парламента Махинду Япу Абеивардену.

Как передает новостной портал Newswire, спикер, заявил, что глава государства сейчас находится «в соседней стране».

Ранее появилось сообщение о том, что Раджапакса планирует объявить о своей отставки в среду 13 июля. Позже канцелярия президента сообщила, что официальные заявления от имени главы государства будет делать спикер ланкийского парламента.

Напомним, на фоне истощения запасов топлива в Шри-Ланки начались массовые протесты. Поставки нефти в стране прекратились из-за задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина не хватает даже экстренным службам. Кроме того, возник дефицит импортной еды и лекарств.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 9 июля, толпа протестующих ворвалась в резиденцию премьера Шри-Ланки, а также в резиденцию президента страны, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как внутрь ворвались недовольные его политикой.