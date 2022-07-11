Депутат Рады Костенко сообщил, что у Киева нет четкого плана разминирования Черного моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что у Киева сейчас есть только "набросок" плана по разминированию Черного моря, об этом сообщает Guardian. Костенко подтвердил изданию, что такой план существует, уточнив, что в настоящее время он представляет собой "не более чем набросок".

Как отметил другой чиновник из Украины, пожелавший сохранить анонимность, украинские власти планируют провести разминирование с применением роботов. Но, как он отметил, пройдут месяцы, прежде чем это удастся реализовать.

Ранее глава российского МИДа России Сергей Лавров заявил, что РФ гарантирует безопасность прохождения судов из портов Украины до Босфора. Усилия Турции по вывозу зерна давно бы увенчались успехом, если бы Киев разминировал порты в Черном море, отметил дипломат.