Глава администрации Великого Бурлука Харьковской области погиб при подрыве автомобиля Фото: REUTERS

Глава администрации поселка Великий Бурлук Харьковской области погиб в результате подрыва его автомобиля.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, – это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», – заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области.

Как отметили в пресс-службе, теракт был осуществлен диверсионно-разведывательной группой – ее участники подложили взрывное устройство под автомобиль.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе на освобожденных территориях Харьковской области введено военное положение.

Ранее глава временной гражданской администрации Харьковской области заявил, что после стабилизации ситуации на освобожденных территориях области может состояться референдум или опрос граждан о политическом будущем региона.