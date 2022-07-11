Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика11 июля 2022 12:58

Регулятор Германии подтвердил приостановку прокачки газа по «Северному потоку»

Работы по техническому обслуживанию газопровода продлятся до 21 июля 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Регулятор Германии подтвердил приостановку прокачки газа по «Северному потоку»

Регулятор Германии подтвердил приостановку прокачки газа по «Северному потоку»

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о прекращении прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами.

«С сегодняшнего дня «Северный поток» обслуживается «Газпромом». Таким образом, потоки газа по «Северному потоку» в настоящее время составляют 0%», – сказано на сайте регулятора.

Как уточняет я в сообщении, работы по техническому обслуживанию газопровода продлятся до 21 июля 2022. Регулятор отметил, что работы по техническому обслуживанию трубопровода проводятся каждый год, при этом ситуацию с поставками газа он назвал напряженной.

Как писал сайт Kp.ru, Обе нитки трубопровода «Северный поток» с 11 по 21 июля 2022 года остановлены для проведения планового технического обслуживания. Речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода.