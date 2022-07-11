Регулятор Германии подтвердил приостановку прокачки газа по «Северному потоку» Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о прекращении прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами.

«С сегодняшнего дня «Северный поток» обслуживается «Газпромом». Таким образом, потоки газа по «Северному потоку» в настоящее время составляют 0%», – сказано на сайте регулятора.

Как уточняет я в сообщении, работы по техническому обслуживанию газопровода продлятся до 21 июля 2022. Регулятор отметил, что работы по техническому обслуживанию трубопровода проводятся каждый год, при этом ситуацию с поставками газа он назвал напряженной.

Как писал сайт Kp.ru, Обе нитки трубопровода «Северный поток» с 11 по 21 июля 2022 года остановлены для проведения планового технического обслуживания. Речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода.