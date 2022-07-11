Президент Польши потребовал от украинских властей правды о Волынской резне

Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Варшава будет добиваться от Киева констатации правды о преступлениях ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия)*, а также создания для польских граждан возможности молиться на могилах погибших соотечественников. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

«Чего мы хотим? Мы хотим правды. Хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных», - заявил польский лидер в понедельник, 11 июля, в ходе своего выступления на Дне памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши 79 лет назад.

Дуда назвал это событие драматическим, отметив, что оно «отняло жизни более 100 тысяч человек», что в свою очередь было сделано соседями и «след остается». «Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть зерно правды», - отметил президент.

Польский президент заявил, что речь идет о сложной и болезненной теме, но она «требует твердой констатации правды». По его словам, для украинцев эта тема сложная, «потому что очень стыдно». «Как это? Признаться, что убивали», - отметил он.

Глава республики также заявил о продолжении исторических и археологических исследований в контексте Волынской резни, а также организации могил и кладбищ. Кроме того, он обратил внимание на то, что сегодня Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о тех событиях.

*Запрещена в России