Похороны Пьера Нарцисса пройдут 23 июля 2022 года в Камеруне

Пьер Нарцисс Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похороны Пьера Нарцисса, популярного российского певца камерунского происхождения, пройдут 23 июля 2022 года в деревне Дибомбари под Дуалой, сообщили журналистам в посольстве Камеруна в России.

"Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг.

Напомним, 22 июня 2022 года стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом в соцсетях рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Артисту шел 46-й год. В Москву он приехал учиться на журналиста. Окончил МГУ, сыграл эпизодическую роль в фильме “Сибирский цирюльник”. Известность получил во время второго сезона шоу "Фабрика звезд". Его главный хит - “Шоколадный заяц”.

Также ранее kp.ru писал о церемонии прощания с Пьером Нарциссом в Москве. Друзья и родные проводили артиста в последний путь громкими аплодисментами.