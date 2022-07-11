Путин присвоил почетное звание гвардейских двум бригадам Вооруженных сил России Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.

Как сказано в документе на портале правовой информации, почетные наименования бригадам присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Напомним, на прошшлой неделе президент России подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознаменному полку звание «гвардейского».

Как писал сайт kp.ru, в конце мая этого года Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования. Бригаде присвоено звание гвардейской. Звание присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество