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В мире11 июля 2022 13:33

США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

Об этом сообщил Госдеп США
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США поддерживают решение властей Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", поскольку считают, что это исключение из санкционного режима позволит странам Европы восстановить резервы газа, сообщили в госдепартаменте.

"Мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе "Северный поток-1". В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим странам Европы восстановить свои резервы газа и повысить энергетическую безопасность, а также противостоять попыткам РФ использовать энергоносители в качестве оружия", - уточняется в сообщении.

Ранее Reuters сообщило, что турбина для “Северного потока” будет возвращена “Газпрому” через Германию.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал решение властей Канады вернуть турбину для "Северного потока".