США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США поддерживают решение властей Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", поскольку считают, что это исключение из санкционного режима позволит странам Европы восстановить резервы газа, сообщили в госдепартаменте.

"Мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе "Северный поток-1". В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим странам Европы восстановить свои резервы газа и повысить энергетическую безопасность, а также противостоять попыткам РФ использовать энергоносители в качестве оружия", - уточняется в сообщении.

Ранее Reuters сообщило, что турбина для “Северного потока” будет возвращена “Газпрому” через Германию.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал решение властей Канады вернуть турбину для "Северного потока".