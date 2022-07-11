Официальный курс доллара вырос до 61,3 рубля на 12 июня 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанка России на вторник, 12 июля, вырос. Об этос сообщает регулятор.

Как передает Центробанк России, официальный курс американской валюты вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, а курс евро напротив снизился на 24,43 копейки, до 61,8056 рубля.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 11 июля, курс европейской валюты опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет. Последний раз стоимость евро была на таком уровне в декабре 2002 года. Как сообщалось, курс евро к доллару составил 1,0091 доллара.

Напомним, ранее аналитики компании «Ренессанс Капитал» представил прогноз, который говорил о том, что в следующем году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар. Согласно данным специалистов, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий экспорт нефти в Европейский союз на 50 процентов.