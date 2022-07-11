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Общество11 июля 2022 13:53

Минюст включил объединение "Народное движение "Адат" в перечень запрещенных в России организаций

Это было сделано на основании решения Верховного суда Чечни
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минюст включил объединение "Народное движение "Адат" в перечень запрещенных в России организаций

Минюст включил объединение "Народное движение "Адат" в перечень запрещенных в России организаций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло "Народное движение "Адат" в перечень запрещенных общественных объединений и религиозных организаций в целях противодействия экстремистской деятельности. Об этом сообщается сегодня, 11 июля, на сайте ведомства.

Объединение было включено в список на основании решения Верховного суда Чечни, оно стало 92-м в перечне.

"Минюст РФ внес "Народное движение "Адат" в список общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых суд принял вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности", - уточняется в сообщении.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Пивоварова и Кашина. В реестр также были включены художница Юлия Цветкова, журналист Михаил Соколов, активистка Ирина Данилович и политолог Николай Петров.