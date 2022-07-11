Путин обсудил с Эрдоганом создание «зеленого коридора» для вывоза украинского зерна Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в частности создание «зеленого коридора» для вывоза украинского зерна.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес…Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, политики обсудили задачи по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют. Также были затронуты вопросы поставок российских энергоносителей. При обсуждении тематики сирийского урегулирования президенты акцентировали важность совместной работы в рамках Астанинского процесса.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер заявил, что Россия не создает никаких препятствий для вывоза зерна из Украины.