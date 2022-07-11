МЧС предупреждает о надвигающемся на Москву дожде с грозой и сильным ветром 11 июля 2022 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшее время жителей Москвы вновь ожидают гроза и сильный ветер, сообщает МЧС.

«ГУ МЧС России по Москве предупреждает о том, что столицу в понедельник, 11 июля, ожидают гроза и сильный ветер», – сказано на сайте столичного управления МЧС.

По информации ведомства, во второй половине дня с сохранением до конца суток в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, москвичам рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы, поскольку из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП.

Как писал сайт kp.ru, 7 июля Москву накрыл ураган. Он принес массу неприятностей горожанам и много работы коммунальщикам: тут и там сносило дорожные знаки, ограждения и плохо закрепленные предметы.