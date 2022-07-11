Умер Адам Уэйд, актер из американского фильма “Безумный Джо”

Адам Уэйд, фото: скриншот с видео

Умер Адам Уэйд (настоящее имя - Патрик Генри Уэйд), популярный американский актер и певец, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Супруга артиста Джери Уэйд рассказала журналистам, что он ушел из жизни, находясь в своем доме в штате Нью-Джерси, после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.

Уэйд сыграл роли в таких кинофильмах, как "Безумный Джо", "Клодин", "Призрак рая", "Поцелуй меня на прощанье".

Ранее сообщалось, что умер Джон Сач, американский музыкант и сооснователь рок-группы Bon Jovi. Сач родился в штате Нью-Йорк. порядка 11 лет он отыграл в группе, после чего покинул коллектив в 1994 году. Позже, в 2018 году музыкант принял решение воссоединиться с коллективом на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде (штат Огайо).