Актриса Зендая станет режиссером нескольких эпизодов третьего сезона “Эйфории"

Актриса Зендая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце 2022 года на экраны выйдет третий сезон “Эйфории”, где 25-летняя актриса Зендая дебютирует как режиссер.По признанию самой актрисы, она должна была снимать один из эпизодов второго сезона, но времени на подготовку не хватило.

“Это забавно… Я должна была стать режиссером 6-го эпизода, но затем мне пришлось в нем играть. У меня не хватило времени, поэтому, к сожалению, не получилось. Я хотела иметь достаточно времени, чтобы сделать это правильно”, - приводит ее слова “КП - Сериалы” со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, в 2019 году Зендая снялась в провокационном сериале от HBO “Эйфория”. Она сыграла роль 17-летней наркоманки Ру, одной из главных героинь истории. Благодаря этой роли Зендая получила премию “Эмми” как лучшая актриса в драматическом телесериале.

Ранее сообщалось, что Зендая получила травму на съемках “Эйфории”.