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Звезды11 июля 2022 14:53

Metallica поддержала появление своей песни в «Очень странных делах»

Члены группы отметили, что создатели сериала настолько хорошо использовали их песню, что зрители угадали ее после нескольких секунд в трейлере
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Metallica поддержала появление своей песни в «Очень странных делах»

Metallica поддержала появление своей песни в «Очень странных делах»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыканты из рок-группы Metallica поддержали появление своей песни Master of Puppets в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела». Благодаря шоу эта композиция попала на первое место в рок-чарте ITunes.

«Музыка в «Очень странных делах» всегда на высшем уровне, поэтому мы были в восторге от того, что братья Дафферы не только включили Master Of Puppets в шоу, но и построили вокруг песни ключевую сцену», – передает слова участников Metallica сайт «КП-Сериалы».

Члены рок-группы отметили, что создатели сериала настолько хорошо использовали их песню, что некоторые зрители угадали ее после нескольких секунд в трейлере.

Как писал сайт kp.ru, спин-офф серила «Очень странные дела» не будет посвящен главным героям оригинального шоу, рассказали его создатели братья Росс и Мэттью Дафферы.