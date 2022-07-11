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Политика11 июля 2022 15:15

Посольство России заявило, что Евросоюз не задействует все влияние на Литву для решения вопроса по транзиту

Российский дипломат Рябоконь предложил задуматься об уменьшении транзита грузов в ЕС
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Посольство России заявило, что Евросоюз не задействует все влияние на Литву для решения вопроса по транзиту

Посольство России заявило, что Евросоюз не задействует все влияние на Литву для решения вопроса по транзиту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз задействует не все рычаги давления на Литву для решения проблемы транзита через Калининградскую область, заявил в эфире телеканала “Россия 24” временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

“Евросоюз, по моему мнению, не задействует весь спектр возможных мер, чтобы заставить... Литву поступить так, как она должна была бы поступить, если Евросоюз и правда планирует выполнить то, о чем он говорил”, - сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область и запретила перевозку по своей территории из России цемента, алкоголя и других товаров по причине начала действия европейских санкций на них.

Напомним, Литва ранее сообщила о прекращении транзита санкционных товаров, тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под введенный запрет подпадает около 50% от всех товаров.