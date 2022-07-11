Посольство России заявило, что Евросоюз не задействует все влияние на Литву для решения вопроса по транзиту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз задействует не все рычаги давления на Литву для решения проблемы транзита через Калининградскую область, заявил в эфире телеканала “Россия 24” временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

“Евросоюз, по моему мнению, не задействует весь спектр возможных мер, чтобы заставить... Литву поступить так, как она должна была бы поступить, если Евросоюз и правда планирует выполнить то, о чем он говорил”, - сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область и запретила перевозку по своей территории из России цемента, алкоголя и других товаров по причине начала действия европейских санкций на них.

Напомним, Литва ранее сообщила о прекращении транзита санкционных товаров, тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под введенный запрет подпадает около 50% от всех товаров.