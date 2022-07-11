МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть турбину для «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Канады после решения Канады вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток».

«11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока –1», – сказано на сайте МИД Украины.

Напомним, Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток».

Как писал сайт kp.ru, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.