Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика11 июля 2022 15:21

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть турбину для «Северного потока»

Киев был разочарован эти решением
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть турбину для «Северного потока»

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть турбину для «Северного потока»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Канады после решения Канады вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток».

«11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока –1», – сказано на сайте МИД Украины.

Напомним, Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток».

Как писал сайт kp.ru, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.