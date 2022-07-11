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Политика11 июля 2022 15:38

Советник главы офиса президента Украины и министра внутренних дел Виктор Андрусив уволился с постов

Об этом он сообщил в соцсетях
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Виктор Андрусив, фото: личный Телеграм-аккаунт Виктора Андрусива

Виктор Андрусив, фото: личный Телеграм-аккаунт Виктора Андрусива

Советник главы офиса президента Украины и министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что уволился с занимаемых им постов.

"Уволился из офиса президента и МВД", - сообщил он в сегодня, 11 июля, в своем Телеграм-канале.

При этом Андрусив не озвучил причины своего решения, указав, что подробности будут "чуть позже".

Накануне Андрусив раскритиковал сокращение числа госслужащих, планируемое украинскими властями.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области за провал обороны города. По словам Зеленского, он "не работал на защиту города с первых дней", а "думал только о себе лично".

Также Зеленский снял с должностей послов Украины в четырех странах. Кроме этого, со своего поста снят посол Украины в Германии Андрей Мельник.