В Госдуму внесен законопроект о статусе ветерана для военных ФСБ, участвовавших в спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий присвоение статуса ветерана боевых действий военнослужащим Федеральной службы безопасности, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной ДНР и ЛНР», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Также законопроектом предлагается присвоить статус инвалида военнослужащим ФСБ, которые стали инвалидами в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе СВО.