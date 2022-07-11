Политолог Брутер назвал некорректным заявление секретаря СНБО Украины о том, что оружие с Запада "уже меняет ход конфликта" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, политолог Владимир Брутер отметил, что оно носит неконкретный характер - неясно, что он вообще имеет в виду. Есть множество примеров того, что наличие артиллерии и ракетных систем дальнего поражения не всегда меняет перспективу соотношения сил на земле.

Напомним, ранее Данилов заявил, что оружие, которое поставляют Киеву западные страны, уже начало менять ход военных действий. Он также отметил, что преимущество российской армии по численности сводится на нет ракетно-артиллерийской точностью ВСУ. Причем, как отметил Данилов в соцсетях, это они (ВСУ. - прим. ред.) “еще не начинали”.

Напомним, ранее Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками оружия Украине. Отмечалось, что грузы с оружием для Киева - это законная цель для России, в МИД России также предупредили членов НАТО о том, что не нужно играть с огнем. Накачка Украины оружием только отдалит от мирного урегулирования конфликта, отметили в ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.