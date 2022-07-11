Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил о передаче медийных активов государству Фото: кадр из видео

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что выходит из медийного бизнеса на Украине. Предприниматель передаст активы государству.

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ»,– приводятся слова бизнесмена на сайте компании System Capital Management.

По словам Ахметова, решение принято в связи со вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Миллиардер также отметил, что не является олигархом.