Причиной убийства сотрудницы обменника в Москве могли стать личные мотивы

Мотивом убийства сотрудницы обменника в Москве могли стать личные мотивы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны детали убийства сотрудницы меняльной конторы Ирины Глушаченковой, которая была застрелена в офисе микрозаймовой организации Viva деньги на Кожевнической улице в Москве. Изучение записей камер видеонаблюдения заставил оперативников усомниться в мотиве действий злоумышленника, сообщает mk.ru.

Как стало известно изданию, уже определено точное время убийства – воскресенье, 17.48. Мужчина в кепке, медицинской маске, белой футболке и шортах вошел в небольшое помещение и с порога совершил несколько выстрелов в 51-летнюю женщину.

Потерпевшая, вероятно, умерла мгновенно. После этого убийца заперся изнутри и на несколько секунд заглянул в заднее помещение.

Визит преступника в меняльную контору длился максимум одну минуту. Оперативники считают, что преступника, возможно, кто-то спугнул, или он не смог понять, где хранятся деньги. Но есть и другая версия, в соответствии с которой целью убийства было не ограбление. Предполагается, что злоумышленник мог быть клиентом меняльной конторы и надеялся в ходе визита взять договор займа.

Ранее в центре Москвы киллер убил мужчину выстрелом в спину.