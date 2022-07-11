Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 5 июля 2022

Курс доллара упал ниже 60 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 11 июля, упал ниже 60 рублей. Это произошло впервые с 5 июля 2022.

Расчетами на вторник, 12 июля, доллар терял 1,01 рубля и опускался до 59,91 рубля. Курс е

Напомним, в понедельник, 11 июля, курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет. Последний раз стоимость европейской валюты был на таком уровне в декабре 2002 года.

Сайт kp.ru разбирался, Каким должен быть оптимальный курс рубля? Среди аналитиков и экспертов нет однозначного мнения по поводу того, выгоден или не выгоден «сильный» рубль российской экономике: кто-то считает это благом, а кто-то — наоборот.

Евростат ранее заявлял о рекордной инфляции, которая была отмечена в июне 2022 года в 19 странах еврозоны, составив 8,6% против 8,1% месяцем ранее.