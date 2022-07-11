В Чувашии растет численность предпринимателей

В рамках реализации нацпроекта предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается всесторонняя государственная поддержка.

Предприниматели имеют возможности для получения льготных займов и государственных гарантий на получение кредитов. Также бизнесу доступы производственные площади и помещения промышленных парков на привилегированных условиях. С малыми и средними предприятиями заключаются экспортные контракты. Власти республики не наблюдают рисков в достижении целевых показателей национального проекта.

На данный момент в Чувашии осуществляют фактическую деятельность более 71 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Продолжает увеличиваться численность самозанятых. По мнению экспертов, позитивные тенденции объясняются , простотой регистрации, выгодой и удобством специального режима для налогоплательщика, так доступности мер государственной поддержки.

Министерство экономического развития Чувашии продолжает прием заявок на получение грантов в сфере социального предпринимательства.

«Грантовая поддержка социальных предпринимателей позволила в 2021 году простимулировать 30 предпринимателей включиться в единый реестр. В 2022 году, с учетом увеличения финансирования в 1,5 раза, ожидается рост зарегистрированных социальных предпринимателей. Грантовая поддержка вдвое увеличит количество рабочих мест и число благополучателей», - рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.